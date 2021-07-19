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Rektör Karamustafa'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.


Mesajında bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı müstesna günler olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, bereketli, huzurlu ve neşeli bir bayram diledi. Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle;


“Bayram demek, huzur, bereket, sevinç ve paylaşmak demektir. Bu güzel günlerin herkese hayırlı olmasını dilerim. Üniversitemiz mensuplarının, Kayserili hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın, tüm Türk ve İslam Âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, bütün evlere, gönüllere, huzur, bereket ve neşe getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederim. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”

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