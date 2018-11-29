Rektör Sabuncuoğlu öğrencilere, dünyadaki değişimi ve eğitime etkisini anlattı

Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Nevşehir Doğa Koleji'nde lise öğrencileriyle biraraya gelerek, dünyadaki hızlı değişimi, bu değişimin eğitim alanındaki etkisini anlattı.

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Nevşehir Doğa Koleji'nin düzenlediği 'Geleceğe Dair Yeni Perspektifler' konulu girişimcilik seminerine davetli konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda lise öğrencisi, veliler ve öğretmenlerin katıldığı seminerde 'Dünya Hızla Değişiyor Peki, Siz?' başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, öğrencilere geleceğin meslekleri, kariyer ve üniversite seçimi konusunda önerilerde bulundu. Dünyanın hızla değişmekte ve gelişmekte olduğunu belirten Sabuncuoğlu, bu değişime herkesin, özellikle de gençlerin ayak uydurması gerektiğini vurguladı. Kültürlerin değişmekte olduğunu, dünyanın dijital bir dünyaya dönüşmekte olduğunu ifade eden Sabuncuoğlu, bu değişimin eğitim alanında da kendini gösterdiğini, öğretmenin, öğrencinin akademisyenin rolünün değişmekte olduğunu söyledi. Sabuncuoğlu şöyle konuştu;

"Artık sahada, kendi kendine öğrenme, uygulayıcıdan öğrenme, tasarlayarak öğrenme, küresel meseleleri müfredata yansıtma gibi yeni öğrenme deneyimleriyle öğretmenin, öğrencinin ve akademisyenin rolleri de değişiyor. Yeni eğitim anlayışında eğitim, yer zamandan bağımsız olacak. Eğitim kafede, fabrikada, sanayide her yerde olacak. Her yer sınıf olacak. Öğrenci, oturup dinleyen değil, kendi kendine öğrenen, deneyim kazanan, yenilikçi, girişimci, yetkinliklerini geliştiren, toplum yararını gözeten bir öğrenci olacak. Öğretmen ve akademisyen ise öğrencilere içerik aktaran değil, öğrenme ortamı geliştiren, motive eden, yönlendiren, rehberlik eden organize eden bir öğretmen ve bir akademisyen olacak.”

Dünyadaki değişimle birlikte artık mesleklerin de değişmekte olduğuna dikkati çeken Sabuncuoğlu, gelecekte birçok mesleğin robotlaşacağını, pazarlama, muhasebe, tezgahtarlık gibi birçok mesleğin robotlaşacağını, robotlar tarafından yapılacağının tahmin edildiğini dile getirdi. Sabuncuoğlu, gezegen bekçiliğinden dijital oyun mühendisliğine, sanal market işletmeciliği, uzay turizmi tur operatörlüğü gibi bir çok yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ve hatta bunlardan bazılarının ortaya çıktığını anlattı. Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Sabuncuoğlu, sorular üzerine Abdullah Gül Üniversitesi hakkında da bilgiler verdi.

Öğrenciler ve okul yönetimi Sabuncuoğlu'na konuşmasından dolayı, günün anısına teşekkür plaketi ve çiçek vererek hatıra fotoğrafları çektirdi.