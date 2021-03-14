Rektör Sabuncuoğlu'na Veda Organizasyonu

Dr. İhsan Sabuncuoğlu için veda organizasyonu düzenlendi.

Sümer Kampüsü'nde düzenlenen organizasyona üniversitenin akademik ve idari personelinin yanısıra, daha önce AGÜ'de Rektör Yardımcılığı yapan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da katıldı.

Görev süresinin dolması nedeniyle, üniversitenin akademik ve idari tüm personeliyle vedalaşan Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, 8 yılı aşkın bir süredir AGÜ Rektörlüğü görevini büyük bir onurla yürüttüğünü söyledi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nin bugün, uluslararası ölçekte tanınır ve saygın bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Sabuncuoğlu, güçlü kadrosu, başarılı öğrencileriyle önümüzdeki yıllarda daha da ileriye gideceğine yürekten inandığını kaydetti.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “AGÜ'nün, uluslararası ölçekte tanınır ve saygın bir üniversite olmasında, Türk yüksek öğretiminde çok sayıda ilkleri gerçekleştirmesinde, öncü bir üniversite olmasında, rektörlük görevim süresince desteklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Organizasyona katılan akademik ve idari personel, Prof. Dr. Sabuncuoğlu ile hatıra fotoğrafları çektirerek vedalaştı.