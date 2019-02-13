Rektör Sabuncuoğlu'ndan Kolejlerde Seminer

Dr. İhsan Sabuncuoğlu TED Kayseri Koleji ile Kayseri İstem Koleji'nde öğrencilere dünyadaki teknolojik gelişmeler, iş ve sanayi dünyası, üniversite, meslek seçimi konularında seminer verdi.

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, gelen davetler üzerine TED Kayseri Koleji ile Kayseri İstem Koleji'nde çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katıldığı seminerlerde “Dünya değişiyor peki ya siz” başlıklı sunum yaptı.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu sunumunda dünyadaki teknolojik gelişmeleri anlatarak, dünyanın en büyük şirketlerinin artık teknoloji şirketlerinden oluştuğuna, yüksek teknoloji üretmenin önemine dikkati çekti.

Teknoloji üretimi konusunda Singapur ve Tayvan örneklerini vererek Asya ülkelerinin yükselişte olduğunu vurgulayan Sabuncuoğlu robotlar, yapay zeka ve akıllı sistemlerle dünyada hızlı bir değişimin yaşanmakta olduğuna işaret etti.

Bu değişimin eğitime yansımalarını anlatan Sabuncuoğlu öğrencilerin, gençlerin bu değişime ayak uydurmalarını ekip çalışması, iletişim becerileri, stratejik karar alma, inovasyon, liderlik gibi yetkinliklere sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Çok hızlı değişen dünyada en büyük riskin sıradan kalmak olduğunu belirten Sabuncuoğlu, öğrencilere başarılı olabilmek için farklı olmaları gerektiğini önerdi. Özellikle son sınıf öğrencilerine üniversite ve meslek seçimi hakkında da tavsiyelerde bulunan Sabuncuoğlu, onlara istedikleri, sevdikleri, severek yapacakları meslekleri tercih etmelerini tavsiye etti.

Öğrencilere, puanlarına göre değil, hayalini kurdukları, severek yapacakları mesleklerine göre tercih yapmalarını öneren Sabuncuoğlu, seminerlerin sonunda soruları da yanıtladı.