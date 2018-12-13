Rektörler, ERÜ'de Avrupa Birliği'ni Konuşacak

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay'ın yapacağı panele, Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan konuşmacı olarak katılacak.