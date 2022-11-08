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Rektörler ERÜ'de Bir Araya Geldi

Kayseri’deki üniversite Rektörleri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Kayseri'deki üniversite Rektörleri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un ev sahipliğinde bir araya gelerek, istişarelerde bulundular.


Botanik Alakart Restoran'da ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney katıldı.


ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, katılımlarından dolayı Üniversite Rektörlerine teşekkür etti.

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