Renkler ayrı gönüller bir

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Kayseri Amatör Lig takımlarından Kayseri Şekerspor’un U16 takımında antrenörlük yapan Yusuf Çakıcı ile Kayseri Atletikspor’un U16 takımında oynayan oğlu Metin Çakıcı, hafta sonu Argıncık Stadı’nda objektiflere poz verdi.

Kayseri Amatör Lig takımlarından Kayseri Şekerspor'un U16 takımında antrenörlük yapan Yusuf Çakıcı ile Kayseri Atletikspor'un U16 takımında oynayan oğlu Metin Çakıcı, hafta sonu Argıncık Stadı'nda objektiflere poz verdi. Baba-oğul ligin son haftasında birbirlerine rakip olacak.


Haftasonu U16 Ligi A grubu 6. haftasında Kayseri Şekerspor, Kayseri Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kayseri Atletikspor ise Trabzon 3861spor ile karşılaştı. Bu maç öncesinde Şekerspor antrenörü Yusuf Çakıcı ile Atletikspor'da oynayan oğlu Metin Çakıcı birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. Aynı grupta yer alan Kayseri Şekerspor ile Kayseri Atletikspor ise 3 hafta sonra karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada baba-oğul birbirine rakip olacak.


İki takım da şuana kadar kayıp yaşamadı. 6'da 6 yaparak ilk iki sırayı paylaşan Şekerspor ile Atletikspor, 9. haftada karşılaşacak.

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