Rezerv Lig: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 2

Rezerv Lig'in 1. hafta maçında Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Rezerv Lig'in 1. haftasında, Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Nevzat Demir tesislerinde oynanan ve İlker Yasin, Vedat Demir, Efe Kurtuluş hakem üçlüsünün yönettiği maçı Kayserispor kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51. dakikasında Berkan Arslan'ın ve 90. dakikada Furkan Arslan'ın attığı goller Kayserispor'u galibiyete taşıdı.