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Rezerv Lig: Kayserispor: 3 - Giresunspor: 1

Rezerv Futbol Ligi 4.

hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Giresunspor karşılaştı. 4 golün atıldığı maçı sarı kırmızılı ekip kazandı.


Stat: Fevzi Mercan Hacılar İlçe


Hakemler: Efe Tanrıverdi, Serdar Osman Akarsu, Mustafa Tosun


Yukatel Kayserispor: Mehmet Şamil Öztürk, Talha Karataş (Dk.74 Ahmet Kağan Malatyalı) Nurettin Korkmaz (Dk.90+4 Mert Dinç), Bilal Ceylan (Dk.90+4 Enes Koçoğlu), Arif Kocaman, Berat Eskin, Hayrullah Erkip, Emin Can Uysal (Dk.74 Furkan ), Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu, Berkan Arslan (Dk.62 Mehmet Eray Özbek)


Giresunspor: Alperen Duman, Mehmet Keskin, Barış Gün, Fatih Yılmaz, Anıl Yiğit, Gökdeniz Karadeniz, Emre Nizam, Ömer Faruk Babuşcu (Dk.46 Şahin Dik), Muhammet Turhan, Furkan Kütük, Metin Caner Akbayrak (Dk.46 Alperen Kürşat)


Goller: Dk.8 Hayrullah Erkip, Dk.47 ve 71 Talha Sarıaslan (Yukatel Kayserispor), Dk.12 Furkan Kütük (Giresunspor)


Sarı Kartlar: Bilal Ceylan, Emin Can Uysal (Yukatel Kayserispor), Fatih Yılmaz, Anıl Yiğit Çınar, Mehmet Keskin, Gökdeniz Karadeniz (Giresunspor)


Kırmızı Kart: Dk.90+5 Berat Eskin (Yukatel Kayserispor)

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