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Rezidansa uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir rezidansa düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir rezidansa düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.M.'nin bir rezidans odasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın kaldığı yeri tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla Ü.M.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada, sırt çantası içerisinde 100 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ü.M., emniyete götürüldü.

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