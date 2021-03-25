İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ribaund kraliçesi kaptan oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim takım kaptanı Esra Ural Topuz oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde sezonu 36 puanla 10.sırada bitiren Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim Esra Ural Topuz oldu. Ligde oynanan 26 maçın 23'ünde görev alıp parkede 07:23:58'lik süre ile görev yapan Esra Ural Topuz 93 savunma 61 hücum ribaundu olmak üzere 154 ribaund aldı. Esra Ural Topuz'u 114 savunma 36 hücum ribaundu olmak üzere 150 ribaund ile Melis Gülcan takip etti. Takımın ribaund sıralaması şu şekilde:


Esra Ural Topuz: 154


Melis Gülcan: 150


Mikiah Harrigan: 108


Kalani Brown: 90


Tyasha Harris: 86


Ayşegül Günay Aladağ:64


Sevgi Tonguç: 71


Glory Johnson: 51


Zeynep Öykü Kalbisağde: 38


Kitija Laksa:28


Maja Mıljkovic: 23


Gülse Uğur:16


Fatma Dikmen: 11


Cansu Çolakoğlu: 1

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.