Rıfat Yörük'ün 3. kitabı 'Demli yıllar' tanıtıldı

Yazar Rıfat Yörük'ün kaleme aldığı 'Demli yıllar' isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Gazeteci-Yazar Rıfat Yörük'ün 3. biyografik kitabı olan 'Demli yıllar' tanıtıldı. Kitabın tanıtım töreninde konuşan Yörük, "Aktif gazeteciliği bıraktıktan sonra biyografik kitaplar yazmaya başladım. Bugün tanıtımını yaptığımız ‘Demli Yıllar' kitabı da 3'üncü biyografik eserim. Kaplan ağabey, çok ilginç, çok farklı ve örnek bir kişiliğe sahip olduğu için kendisini seçtim. Gerçekten Uzunyayla'da yetişmiş, 60 yıldır bu çarşıda esnaflık yapmış ve herkese kendi sevdirmiş güzel bir insan. Öğretmenliği hak etmiş ama ailesinin durumundan dolayı öğretmenliğe gitmemiş. Kardeşlerine ve ailesine bakmak durumunda kalmış. Yanında yetişen çırakların hepsini okutmaya çalışmış. Eğitime çok önem veren, bir insan. Ayrıca bağımlılıkla mücadelesi de takdire şayan. Böylesine örnek bir insanın hayatını kitaplaştırdığım için mutluyum" dedi.

Tanıtım törenine, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve çok sayıda davetli katıldı.