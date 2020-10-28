Rizespor-Kayserispor maçını Koray Gençerler yönetecek

hafta karşılaşmasını Manisa Bölgesinden Koray Gençerler yönetecek.

Süper Ligin 7 .haftasında 01 Kasım 2020 Pazar günü Rize Didi Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor maçında Koray Gençerler düdük çalacak. Gençerler'in yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Murat Altan yapacak. Maçın 4.Hakemi Alper Çetin. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.