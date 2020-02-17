Robert Prosinecki: “Kayserispor savaşmaya devam edecek”

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynadığı Denizlispor maçından galip ayrılarak, 3 puan alan Kayserispor'un evinde oynayacağı Konyaspor maçı için hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki, "Takım artık savaşmaya başladı ve savaşmaya devam edecek" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında alan Kayserispor, 23. haftada oynayacağı Konyaspor maçı için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde antrenmanda yaptığı basın açıklamasında, diğer maçlarda da galibiyet almalarını gerektiğini söyleyerek, “Denizlispor maçı için tüm takımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadık. Aslında onlardan daha iyiydik. İyi savaştık ve iyi bir mücadele örneği gösterdik. Bu açıdan da öz güven kazanma anlamında önemli oldu bizim için. Tabii sadece bir galibiyet bu. Önümüzdeki maçlarda da bu puanları alamazsak pek bir anlam ifade etmeyecek. O yüzden bu galibiyetle beraber bir seriye başlamak zorundayız. Önümüzde Konyaspor maçı var ve çok zorlu bir maç olacak. O yüzden çalışmalarımıza başladık. Konyaspor maçına iyi hazırlanacağız ve o maçta da Denizlispor maçında gösterdiğimiz performansın daha iyisini göstererek, o maçı alacağız” dedi.

Prosinecki, Kayserispor'un artık savaşmaya başladığını ve bunu da sahada herkesin gördüğünü söyleyerek, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki 3 haftalık fikstür bizim için çok zor olacak. Hafta hafta bakmak lazım o maçlara ve bizim için bu 3 maç çok zorlu geçecek ama biz öncelikle içeride oynayacağımız Konyaspor maçına odaklanacağız şu an. Takım artık savaşmaya başladı ve oyun mantalitesi değişti. Daha takım olarak oynayan, iyi savaşan bir Kayserispor var. Bunu da sahada herkes görüyor zaten. Çoğu şeyi değiştirdik ve değiştirmeye devam edeceğiz. Hep diyorum havlu atmadık. Bu takım havlu atmadı ve savaşmaya devam edecek ve şu an tek odak noktamız, içerideki Konyaspor mücadelesi.”