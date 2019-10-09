İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Ruanda’nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Konuk Büyükelçi, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç'ın “Ruanda'ya gitmemiz artık farz oldu” ifadelerine alkışlayarak karşılık verdi ve Kayseri'yi evi gibi gördüğünü belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza'yı Başkanlık girişinde karşıladı. Konuk Büyükelçi ile bir süre görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükelçi Nkurunziza'yı Kayseri'de görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç'ın “Ruanda'ya gitmemiz artık farz oldu” ifadelerine Konuk Büyükelçi alkışlayarak karşılık verdi. Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Ruanda için bir program yaptıklarını ve muhtemelen Aralık ayında Ruanda'da olacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Nkurunziza'nın da bu ziyarette kendilerine eşlik etmesini istediklerini söyledi.


“KAYSERİ EVİM GİBİ”


Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza da Kayseri'yi evi gibi gördüğünü ifade ederek, “Artık Kayseri benim evim gibi oldu. Burada sizin gibi değerli dostlarımız var. Sizin Başkanlığınızda organize edilen seyahatten dolayı çok memnunum. Bu ziyaretten hem hükümetim hem de Dışişleri Bakanlığımız çok memnun olacak. Ülkemizin ekonomisi hızla gelişiyor. Dünyadaki en hızlı büyüme oranını yakaladık. Türkiye'den de yatırımcıların bu büyümenin parçası olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.