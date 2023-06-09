Ruhsatsız yapı yıkımında olay

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ruhsatsız yapıların yıkımında olay çıktı. Yıkımı engellemek isteyen vatandaşlarla görevliler arasında gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi üzerinde bulunan ruhsatsız yapıyı yıkmaya gelen belediye ekiplerine yapı sahipleri tepki gösterdi. Vatandaşlarla görevliler arasında kısa süreli tartışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay yatıştırılırken, iş makineleri ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Öte yandan, ilçede bulunan ve ruhsatsız olan 4 yapının daha yıkımı gerçekleştirildi.