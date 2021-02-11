İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya ve Libya'nın Elması Yahyalı'dan

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye’nin elma üretiminde söz sahibi olan, Rusya ve Libya’nın elma ihtiyacını karşılayan Yahyalı’da depo ve paketleme tesislerini inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye'nin elma üretiminde söz sahibi olan, Rusya ve Libya'nın elma ihtiyacını karşılayan Yahyalı'da depo ve paketleme tesislerini inceledi.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile Türkiye'nin en kaliteli elmaları arasında ilk sıralarda yer alan Yahyalı elması üzerinde yapılacak projeleri görüşen Şahin, Kayseri olarak elma üretiminde Türkiye'nin yüzde 6,7 sinin karşılandığını belirtti.


İlçede Kırsal Kalkınma Desteklemesi ile kurulan soğuk hava deposu ve elma paketleme tesisini ziyaret eden Şahin, depo ve paketleme tesisinin mevcut durumu, elmanın iç piyasaya arzı ve ihracat çalışmaları noktasında işletme sorumlusundan bilgi aldı. Tesisin kapasite artırımı noktasında işletmelerin yararlanabileceği ve Bakanlığın uygulamaya koyduğu Kırsal Kalkınma Desteklemeleri hakkında işletme sorumlusunu bilgilendirdi.


İşletme sorumlusu; 10.000 tonluk bir kapasiteyle çiftçilerimize hizmet etiklerini, özellikle Tarım Bakanlığının uygulamaya koyduğu destek ve hibe programlarının tesisin kuruluş aşamasında önemli ölçüde katkı sağladığını, hali hazırda Rusya menşeili bir firma ile 4.000 tonluk elma ihracatının gerçekleşmesi noktasında anlaşmaya vardıklarını ve haftalık 10 konteynerlik ürünü ihracata hazır hale getireceklerini belirtti.


Ziyaret esnasında tesiste incelemelerde bulunan İl Müdürü Şahin, tesisin elma seçimi ve paketleme biriminde çalışan işçileri de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.