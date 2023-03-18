Rüyasını Kızılay gerçekleştirdi

Kayseri'de beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren ve hayata tutunduğu tekerlekli sandalyesinin çalınmasının ardından rüyasında sürekli tekerli sandalye gören Nihat Ceylan'ın rüyasını Türk Kızılay gerçekleştirdi.

Kayseri'de yaşayan 62 yaşındaki Nihat Ceylan, bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. Yürüyemeyen ve eşinin kullandığı tekerlekli sandalye ile zaman zaman dışarı çıkan Ceylan'ın sandalyesini hırsızlar çaldı. Sandalyesiz kaldıktan sonra tamamen evden dışarı çıkamayan Ceylan, rüyasında sürekli tekerlekli sandalye görmeye başladı. Ailenin irtibata geçtiği Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Ceylan'ın rüyasında gördüğü hayalini gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalye ve gıda kolileri ile Ceylan'ın yaşadığı müstakil evi ziyaret eden ekipler, sandalyeyi teslim etti. Sandalyeyi görünce büyük bir mutluluk yaşayan Nihat Ceylan, gözyaşlarına boğuldu.

Genç Kızılay Kayseri Şube Başkanı Taha Tayfun Bağcı, "Ağabeyimiz bize başvurduktan sonra kendisiyle iletişime geçtik. Konuyla ilgili ön çalışmayı yaptık. Şubemizde bu konuda bize desteklerini sundular. Kızılay ailesi olarak ağabeyimizin rüyasında gördüğü tekerlekli sandalyeyle kendisini kavuşturduk. Kendisine kısa zamanda Allah'tan sağlık niyaz ediyorum. Bundan sonra Kızılay olarak ailemizin yanında olacağız. Sadece tekerlekli sandalye yardımı ile değil, diğer yardımlarımızla da bu zor süreçte kendilerine destek olacağız. İnşallah bugün bir rüyasını gerçekleştirdik. Diğer ihtiyaçlarını da en kısa zamanda tedarik ederek yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.