İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rüzgarın devirdiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’de etkili olan şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç, yolda yürüyen vatandaşın üzerine düştü.

Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç, yolda yürüyen vatandaşın üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ağaç, yolda yürüyen H.Ö.'nün (58) üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak ağacın altından çıkarılan H.Ö., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği yerde ekipler, çalışma yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.