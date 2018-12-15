Saadet Partili kadınlar: “Yerli Malı Haftası okullarda şiir okunmanın ötesine geçmeli”

Basın açıklamasını yapan Tanıtım Başkanı Betül Tutak, “Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası yalnızca okullarda şiir okunup kutlanmanın ötesine geçmelidir” dedi.

Saadet Partisi il binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara'nın yanı sıra üyeler de katıldı. Basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Tanıtım Başkanı Betül Tutak, bir ülkenin zenginliğinin ancak milli gelirini kendi faydasına kullanmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

"Yerli malı deyince akla mandalina, portakal gelmemeli"

Devletlerin de tıpkı bireyler gibi gelir gider dengesine göre varlıklarını sürdürdüğünü belirten Tutak, “Bu dengenin sağlanması için gereken şey, uzun vadeli planlar yaparak yatırımları buna göre değerlendirmek, elde bulunan para ve değerli eşyayı doğru bir şekilde kullanmaktır. Bir devlet bunu düzenli bir şekilde uygularsa kalkınmasını sürdürür ve diğer devletlere bağımlı kalmaktan kurtulur. Bugün; Yerli malı dediğimizde aklımıza sadece mandalina portakal değil, yerli ve milli sanayimiz geliyor. Yerli üretim kaynaklarımız geliyor. Bir bir satılan fabrikalarımız, özelleştirmelerimiz ve bunun yanında ülkemizin tüm zenginliğine rağmen ithal ederek tükettiğimiz bakliyatlarımız geliyor. Bir ülkenin zenginliği ancak ve ancak milli gelirini kendi faydasına kullanması ile mümkündür” diye konuştu.

"Sofralarımızda milli mahsuller kullanmak istiyoruz"

Haftanın amacının milli kaynakların milli girişimle işletilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Tutak, okullarda yapılan kutlamaların amaca uygun olmadığını dile getirdi. Tutak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftasının amacı, milli kaynakların milli teşebbüsle işletilmesidir. Bu hafta okullarda tüketim maddelerinin iç pazardan karşılanmasının ekonomimizi olumlu etkileyeceği üzerine konuşmalar yapılır. Bizler buradan seslenmek istiyoruz, bu mesele yalnızca okullarda şiir okunup kutlanmanın ötesine geçmelidir. 2018 yılı geldiğimiz nokta şunu gösteriyor, bu hafta kutlama yapılarak değil oturup düşünülerek değerlendirilmesi gereken bir haftadır.

Yerli malı kullanımı ile kalkınmak, markette menşei yabancı olmasına rağmen ‘yerli üretim' etiketiyle pazar oluşturulmasına benzemez. Yerli üretim ile gelişmek, çiftçimizin gülmesi, tarlalarımızın canlanması, fabrikalarımızın açılarak ürettiklerimizin pazar bulması ve halkımızın da ülkemizin vatanımızın malına sahip çıkması ile hayat bulur.”

Tutak, ülke kadınları olarak mutfaklarda milli mahsulleri kullanmak istediklerini ve yerli üretim yerli tüketim ve milli kalkınmanın hayat bulması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.