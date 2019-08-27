Saadet Partisi Ağustos Ayı İl Divan Toplantısı

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirilmelerde bulunuldu.

İlçe teşkilatlarının katılımıyla il binasında düzenlenen toplantı da konuşan SP İl Başkanı Nuri Ürkündaş, “Ekim ayında yapılacak olan genel merkez 7. olağan kongresine, ilimizde kongre günü gelen ilçelerimizin kongrelerini yaparak Kayseri il teşkilatımızı eksiksiz olarak Ankara'da temsil edeceğiz” dedi.

Ürkündaş; “Kuzey Irak'taki teröristlere karşı başlatılan Pençe harekatında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Irkçı emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki hesapları tutmayacak, Türk ordusundan, milletinden gerekli cevabı alacaklardır. Şu günlerde seneyi devriyesini kutladığımız Malazgirt meydan muharebesinde nasıl ders vermişsek, şimdide aynı şekilde emperyalist güçlere aynı dersi kahraman ordumuz verecektir. Bunda hiç şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.

Çalışan 3 milyon ve emekli 2 milyon memuru ilgilendiren toplu sözleşmesine değinen Ürkündaş; “Toplu sözleşmede tarafların anlaşamaması üzerine hakem heyeti ne intikal etmesi üzücü bir durumdur. Hükümet kanadının memura verdiği 2020 yılı için 4+4 , 2021 yılı için 3+3 zam teklifi memur kardeşlerimizi yoksulluğa itip enflasyona teslim etmektir bu kabul edilemez bir durumdur. 54. hükümetin efsane başbakanı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamızın memur katsayısı için verdiği yüzde 50 zam oranını hükümete hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, ilçe raporlarının alınmasının ardından sona erdi.