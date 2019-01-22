Saadet Partisi ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

İlçe belediye başkanları tanıtım toplantısında konuşan Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir siyaset anlayışına sahip olduklarını söyleyerek, "Bu şehir için, bu millet için yapacaklarımızı anlatalım" dedi.

SP Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla 7 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Basın toplantısında konuşan Arıkan, '31 Mart akşamı kazananın zaferini kutlarken kaybedenin korkmadığı bir akşam olsun' diyen Arıkan, "Böyle bir temennide bulunmamın sebebi milletimizin tüm tarihi boyunca hiçbir zaman karşı karşıya kalmadığı büyük bir tehlike ile bugün karşı karşıya olmasıdır. Yaklaşan seçimler her ne kadar yerel seçimler olsa da maalesef ülkede konuşulanlar 24 Haziran seçimlerinden farlılık arz etmemektedir. Sürekli konuşulan ama ne olduğu açıkça belirtilmeyen bir beka sorunu var gündemimizde. Bunu dillendirenler açıkça söylemeseler de terör örgütleri ve dış tehditleri kastediyorlar. Bize göre bir beka sorunu varsa bu sorun terör örgütleri ve dış tehditlerden ziyade milletimizin kendi içinde yaşadığı bölünmüşlüktür. Şunu açıkça itiraf etmemiz lazım, şu anda milletimizin yarısı diğer yarısına yaşam hakkı bile tanımak istemiyor. En basit görüş ayrılıklarının bile hainlikle yaftalandığı bir ortam ülkenin işgalinden bile daha tehlikeli bir ortamdır. Bugün ülkemizde yapılan en küçük bir eleştiri eleştirenin yerliliğine, milliliğine, kutsal yolun yolcusu olmasına mani olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil, rakibi olduğunu kaydeden Arıkan, "Her zaman söylediğimiz gibi siyasal partiler birbirlerinin düşmanı değil rakibidirler. Hepimiz daha iyinin, daha güzelin mücadelesini vereceğiz. Bu doğrultuda diyoruz ki; herkes üslubuna dikkat etsin. Birbirimizi suçlamak, yaftalamak yerine, projelerimizi anlatalım. Bu şehir için, bu millet için yapacaklarımızı anlatalım. Öfkeyle, nefretle değil sağduyu ve nezaketle hareket edelim. Başta da söyledim, bu ülke için en büyük tehlike kutuplaşmadır. Oy devşirmek için toplumu germek, seçimi-savaş gibi göstermek, milli-gayri milli gibi tanımlara girmek bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Partilerimiz, düşüncelerimiz, çözüm yollarımız farklı olsa da hepimiz bu ülkenin insanıyız; dertlerimizi, sıkıntılarımızı birlikte çözeceğiz. Biz Saadet Partisi olarak kişiler üzerinden değil, ilkeler ve prensipler üzerinden siyaset yapıyoruz. Belediye Başkanlarını değil bozulan düzeni değiştirmek için uğraşıyoruz. Yoksa sistem aynen devam ettikten sonra Ahmet gitmiş-Mehmet gelmiş, A Partisi gitmiş B partisi gelmiş bir anlamı olmaz. Biz kişilerin değil sistemin alternatifiyiz. Bu süreci de kişiler, partiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürüteceğiz. Biz; kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir siyaset anlayışına sahibiz" diye konuştu.