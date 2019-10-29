Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ülkündaş: ”Suriyeli kardeşlerimizin temizlenen bölgelere yerleştirilmesini istiyoruz”

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen il divan toplantısına Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ülkündaş, Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan ve parti teşkilatı katıldı.

Türkiye'de sürekli değişen bir gündem olduğunu ve bunların arasında en önemli gündemin Suriye olayları olduğunu söyleyen Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ülkündaş, “Bugün Ekim Ayı il divan toplantımızı yapmak için burada bulunuyoruz. Malumunuz Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü ve bütün milletimizin bayramını kutluyorum. Her ay düzenlediğimiz divan kurulumuza çevre illerden de gelen ve bu davaya gönül veren herkese hoş geldiniz diyorum. İnşallah Suriye'de askerlerimizin şu an da yapmış olduğu Barış Pınar harekatında da, askerlerimizin muzaffer bir şekilde sağ salim ülkemize dönmelerini temenni ediyorum. Malumunuz olduğu üzere ülkemizde gündem çok sık değişiyor ve bunların içerisindeki en önemli maddemiz Suriye olayıdır. Burası Türkiye ile sınırı en uzun olan ülkedir ve burada yaşanan olaylar dolayısıyla oradan gelen göçmen kardeşlerimiz Türkiye'ye yerleştiler. Bizlerin de burada yaptığımız harekat ile İnşallah temizlenen bölgeye, bu kardeşlerimizin sağ salim tekrar dönmelerini bekliyoruz. İnşallah bu isteğimiz de gerçekleşecektir. Ülkemizde Suriyeli kardeşlerimiz için sıkıntılı günler geçiyor ama İnşallah topraklarına dönerek kendi vatanlarında özgürce yaşarlar. Bunun için de bizler Saadet Partisi olarak, hükümetin burada yapmış olduğu harekatı canı gönülden destekliyoruz. Şu ana kadar Suriye'de şehit olan 5 tane askerimiz oldu onlara da Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.