Saadet Partisi Talas İlçe Kongresi Yapıldı

Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Kongrede 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Talas Belediye Başkan adayı olan Mimar Harun Toprak Talas İlçe Başkanı olarak görevi devraldı.

Saadet Partisi Talas İlçe Teşkilat binasında gerçekleşen olağan kongreye Eski İl Başkanı ve Büyükşehir belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş, Melikgazi ilçe başkanı Sinan Aktaş ve Kocasinan ilçe Başkanı Mükremin Çuhadar'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Saadet Partisi Talas İlçe kongresinde bir konuşma yapan eski İl Başkanı Mahmut Arıkan Saadet Partisinin yükseliş trendine girdiğini ve görevi devralacak yeni yönetimin işinin bundan sonra daha kolay olacağını vurgulayarak yapılan kongrelerin iktidara hazırlık kongreleri olduğunu dile getirdi.

7. Olağan kongresini gerçekleştiren Talas İlçe Başkanlığı görevini Mimar Harun Toprak'a bırakan Talas eski İlçe Başkanı Metin Ekici de bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirtti

Kongrede kısa bir konuşma yapan İl Başkanı Nuri Ürkündaş Türkiye'de en canlı ve aktif teşkilatların Saadet Partisi teşkilatları olduğunu belirterek eski başkan ve yönetim kurulu üyelerine ve görevi devralan yeni başkan ve üyelerine başarılar diledi.