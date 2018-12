Sabah Çorbası Melikgazi Belediyesinden

Memduh Büyükkılıç, sabah namazı sonrası kurulan iki çadır ile cami cemaatine Kayseri İl Müftüsü Prof.Dr. Şahin Güven ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile birlikte çorba ikramında bulunduklarını söyledi.

Tınazkepe Mahallesi Abdullah Eraslan Camii'nde sabah namazı sonrasında kurulan çadırlarda sıcak çorba ikramda bulunduklarını ifade eden Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç "Gençlik buluşuyor etkinliği çerçevesinde toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile toplumsal barışa katkı sağlamak açısından Abdullah Eraslan camisinde kurulan iki çadırda sabah namazı sonrası sıcak çorba ikramında bulunduk” dedi.

Kayserililer ise, sabahın erken saatinde bu tür bir hizmetin verilmesinden son derece mutlu olduklarını ve önemli olan bu hizmetin sunulmasında fikir ve düşünce olduğunu belirterek "Bu birlikteliği sağladıkları için Sayın Belediye Başkanımız Dr.Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Başkan Büyükkılıç, Şehirlerarası Otobüs Terminali Esnafı Ziyaret Etti

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafı ziyaret etti, terminalde bulunan yolcular ile sohbet ederek Kayseri şehri ile ilgili izlenimlerini sordu.

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafını ziyaret eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Şehirlerarası terminallerin dünyanın her yerinde o şehir için farklı bir yeri olduğunu çünkü o şehre diğer illerden ulaşım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin İPEK YOLU üzerinde olması Doğu ile Batı, Güney ile Kuzey arasında adeta kavşak görevi yapmasının Kayseri için bir şans olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Şehir terminalleri her zaman o şehrin bir aynasıdır. Gerek uçak, tren ve kara yolu terminalleri 24 saat esasına göre çalışan işyerleridir. Her zaman her an hizmet sunan ve yolcuların adeta aktarma istasyonudur. Hem gelen hem de giden yolculardın memnuniyeti şehrin genel kanısı için çok önemlidir. Bu açıdan terminaller aynı zamanda şehrin aynasıdır. Bunun için bu işyerlerini önemsiyoruz” dedi.