Sabah Sporlarına vatandaştan yoğun ilgi

Ş.'nin belirlediği alanlarda düzenlenen spor etkinliklerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Ş. tarafından ‘Haydi Kayseri Sabah Sporlarında Buluşalım' sloganıyla başlatılan spor etkinlikleri, Spor A.Ş. tarafından belirlenen parklarda vatandaşların büyük ilgisi ile hız kesmeden devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve Cumartesi günleri her sabah saat 07.15 ve 08.15 arasında düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar güne zinde başlıyor.

Ş.'nin spor etkinliklerini gerçekleştirdiği parklar şu şekilde:

“Florya Parkı (Kadın), Emek-İnönü 2 parkı (Sami Yangın Anadolu Lisesi Karşısı)(Kadın), Kadir Has Kültür Parkı (Eski Fuar Parkı) (Kadın), Erciyesevler Parkı (Kadın), Gül Parkı (Sümer Spor Tesisi arkası)(Kadın), Mustafa Cemiloğlu Parkı (Talas Toki) (Kadın), Muhsin Yazıcıoğlu Parkı (Talas Sosyal Yaşam Merkezi karşısı) (Kadın), Belsin İsa Yusuf Alptekin-Büyük Park (Kadın), Ziya Gökalp Halı Saha (Kadın).”