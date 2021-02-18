İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaban Çopuroğlu: "Kandilimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyorum"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığımı mesajında, "Kandilimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığımı mesajında, "Kandilimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.


AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında, "Mübarek Regaip Kandilimize ulaşmanın sevincini millet olarak yaşıyoruz. Mübarek 3 aylara girdiğimiz bu dönemde başta kahraman şehitlerimizi rahmet yad ediyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Regaip Kandilimizin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.


Çopuroğlu, "Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı kandiller diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.