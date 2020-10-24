Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Kadir Has Stadı'nda yapılan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurulda Şaban Çopuroğlu yeniden başkan seçildi.

7. Olağan Genel Kurul neticesinde yeniden Kayseri İl Başkanı olan Şaban Çopuroğlu, seçilmiş il başkanı unvanını da aldı. AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve delegelerin katılımı ile gerçekleştirilen Genel Kurul sonrasında listede şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu: Şaban Çopuroğlu, Abdülkerim Yalçın, Adem Özbek, Ahmet Şahin, Ahmet Furkan İlhan, Ahmet Külahçıoğlu, Birol Düşüktaş, Büşra Sultan Sekmen, Canan Tüysüz Kaşıkçıoğlu, Doğan İçingir, Ebru Ünal, Emre Cıngıllıoğlu, Fatih Üzüm, Fatma Yalçıntaş, Gürbüz Erdoğan, Hacı Sait Güneş, Hamdi Somdaş, Hasan İlbasmış, Hasan Öztoprak, Hatice Kübra Hasnalçacı, İsmail Özmerdivenli, Kadir Bayram, Kadir Saçcıoğlu, Mahmut Kabak, Mehmet Camcı, Mehmet Ersu, Mehmet Mert Şahin, Meltem Bozbıyık, Muhammed Sungur, Muhittin Umaç, Murat Yıldız, Mustafa Öğütlü, Mustafa Adıyaman, Mustafa Serkan Güçlü, Necati Selçuk Şahin, Neziha Fazlıoğlu, Nuh Kurtsoy, Oğuz Kılınç, Orhan Özmen, Osman Hızal, Ramazan Bedir, Sadi Kara, Saniye Kaynar, Sinan Kurt, Sultan Bozdağlı, Süleyman Karaköse, Şaban Elbiz, Şerife Yıldız, Vedat Arıkan, Yasin Çalışkan (Asil)

Muhammed Ali Emre Soy, Mustafa Karslıo, Yakup Göktaş, Mehmet Gültekin, Taylan Arslan, Kahraman Akbal, Bekir Tümüklü, Müslüm Ersoy, Hüseyin Alin, Veli Çifci, Atalay Akın Aktürk, Gülşen Aydın Tumbul, Gökşah Ceylan, Ömür Turgut, Mehve Karaca, Özgül Mehmetbeyoğlu, Lütfullah Öcal, Mehmet Efe, Mehmet Karakaya, İsmail At, Dursun Çağan, Berkcan Tok, İdris Karayel, Zehra Çomuk Soylu, Orhan Gülveren (Yedek)

Disiplin Kurulu: Ahmet Sarıkaya, Cafer Nalbant, İsmail Tekinsiz, Kerim Ekici, Sami Altunel (Asil) Murat Dur, Hakan Düzgün, Mahmut Tolkuman, Mustafa Çifci, Cesur Abdullah Kınık (Yedek)

Büyük Kongre Delegeleri: Şaban Çopuroğlu, Memduh Büyükkılıç, Hacı Mustafa Palancıoğlu, Ahmet Çolamkbayrakdar, Mustafa Yalçın, Emine Timuçin, Furkan Mert Şimşek, Fatih Üzüm, Abdulkerim Yalçın, Süleyman Karaköse, Nuh Kurktsoy, Kadir Bayram, Birol Düşüktaş, Mehmet Cabbar, Esat Öztürk, Halit Taşyapan, Mustafa İlmek, Vural Coşkun, Ayhan Arslan, Davut şahin, Özkan Altun, Bilal Özdoğan (Asil)

Mahmut Kabak, Ramazan Bedir, Hamdi Somtaş, Murat Yıldız, Hasan Öztoprak, Vedat Arıkan, Mehmet Ersu, Hüseyin Okandan, Hasan Nuri Kuş, Gökhan Ülke, Ahmet Övünç (Yedek)