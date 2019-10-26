Şafak operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda yakalanan 4 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon, bugün saat 06.00 itibariyle Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi mahallesinde yapıldı. Uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon, 10 adrese eş zamanlı olarak 30 ekip, 2 özel harekat timi, 20 çevik kuvvet, 2 adet narkotik arama köpeği ve 1 adet drone ile gerçekleşti. Operasyonun sonucunda N.E, D.M, Ç.E, C.E, S.E, N.E isimli 2 erkek, 4 kadın olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınarak, şahısların ev ve üst aramalarında 130 gram bonzai, 1 parça halinde esrar maddesi, 1 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu paketleme amacıyla kullanılan folyo ve 11 adet yasaklı reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.