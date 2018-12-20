Safiye-Mahmut Özustaoğlu Camii yapımı başladı

Etaplara yeni bir cami yapımına başlandı.

Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ve Sayer Caddesinin kesiştiği noktada bin 332 metrekare alana yapımına başlanan 500 kişilik Safiye-Mahmut Özustaoğlu Cami inşaatını inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Duvar seviyesine gelen inşaatın hızla sürdüğünü belirten Başkan Palancıoğlu, Talas'taki tüm ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, öncelikli ihtiyaçların okul, sağlık ocağı ve cami olduğunu belirterek, “Bunların tamamında büyük bir ilerleme kat ettik. Ama yine ihtiyaç olan bölgelerde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Biraz önce Harun Reşit Tek Cami arkasındaki Kur'an kursu ve sosyal tesisimizin inşaatını gezdik. Şuan Mevlana Mahallesi 6. Etaplardaki hayırseverimizle yaptığımız güzel bir camimizin inşaatındayız. Hava koşulları el verdiği sürece inşaat devam edecek. Şuan güzel bir proje ortaya çıkıyor. İnşallah birkaç ay içerisinde buranın hizmete girmesine vesile olacağız” dedi.

“Talas'ta hem okul, hem sağlık ocağı hem de cami konularında önümüzdeki günlerde birçok açılışı yapacağız” diyen Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu: “Özellikle okul bekleyenlere müjdeli haberimiz var. Yeni okulları da inşallah Talas'a kazandırıyoruz. Önümüzdeki ay hayırseverimizle tamamladığımız güzel bir sağlık ocağını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine önümüzdeki aylarda iki tane 112 Acil Sağlık Merkezinin birini Bahçelievler, diğerini Mevlana mahallelerine açacağız. Yani sağlık, ibadethane ve okul konularında Talas son 5 yılda çok büyük ilerleme kaydetti. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”