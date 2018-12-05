Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Safiye Yigen, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Cumhuriyetin en önemli kazanımlarındandır" dedi.

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir açıklama yapan Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Safiye Yigen, "Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuklarında hep bahsettiği 'Bir milletin yalnız erkeklerin ilerlemesiyle o millet yükselmez' sözleriyle Türk kadınının Türkiye Cumhuriyeti için ne denli önemli bir varlık olduğuna inanarak ve Türk kadının devlet işlerine karışmayan bir süs gibi köşeye atılmasını desteklemeyen düşünce yapısıyla hareketle, önce 1926 yılında Medeni Kanunun kabulü ile kadına erkekle eşit haklar verildi. Sonrasında 1930 yılında belediye başkanlığına seçilme hakkı ve akabinde 5 Aralık 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Fransa 1945, Belçika 1946, İsviçre 1971'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmışken, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı pek çok Avrupa ülkesinden önce tanınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olduğunu kaydeden Yigen, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kadınlara bu hakların verilmesi Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olup, bu sayede Türk kadınının sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile, çalışma hayatında ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının yolu açılmıştır. Türkiye'de kadınlara milletvekili olma hakkının tanınmasının ardından 8 Şubat 1935 yılında yapılan seçimde meclise 18 kadın, milletvekili olarak girmiştir. Bu temsil oranı ile o dönem dünyada 2. sırada yer alınmıştır. Bugün kadınlarımız seçmen nüfusu sayısı erkek seçmen nüfusuna eşittir. Buna karşılık mecliste temsil edilme oranı son derece düşüktür. Kadınlarımızın seçimlerde oy oranının eskiye oranla daha da artmasına rağmen mecliste sayıca giderek azaldıkları görülmüştür."