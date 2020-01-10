Sağlığa Hayırsever Desteği

Ambulansın teslim törenine Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Sağlık Müdürü Doc. Dr. Ali Ramazan Benli, Öksüt Madencilik Genel Müdürü Alper Sezener, Öksüt Madencilik görevlileri katıldı.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer "Bugün çok anlamlı bir gün aslında soğuk bir hava ama sıcak bir ortamda güzel bir hareketi özellikle hayırsever şirketimiz Öksüt Madenciliğin yapmış olduğu katkıdan dolayı burada toplanmış bulunuyoruz, her şey den önce kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun bir başlangıç olduğunu söylediler inşallah daha onlara bol kazançlar hemde aynı zamanda Develimize daha güzel hizmetleri Allah nasip etsin diyorum. Çevreyi koruyarak burada hizmet vermeleri en büyük arzumuz ben inanıyorum ki aynı şekilde onlarda çevre dostu olarak madenlerini çıkaracaklardır Ülkenin ekonomisine katkı koyacaklardır, bundan hiçbirimizin şüphesi yok Allah yollarını açık etsin diyorum" dedi.

Develi Kaymakamı Murat Duru ise, "Bugün Develimiz bir hizmet aracını daha kazanıyor, Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir Devlet bu sosyal Devleti bitin Bakanlıklarımız özelinde de Sağık Bakanlığımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız en güzel şekilde gerçekleştiriyor. 18 Yıllık asil Kaymakamlık 3 yılda Kaymakam adaylığı ile birlikte 21 yıllık meslek hayatımda gördüğüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal Devlet anlamında Avrupa'nın ötesinde olduğunu görüyoruz. Devletimiz bunu yaparken tabi ki ülkemiz ve milletimiz kaynaklarından para kazanan iş yapan Şirketlerimiz, İş adamlarımız da elbette ki bunlara katkı sağlamalı hem eğitime hem sağlığa hemde başka alanlarda, Bu Ülkenin üzerinden bu toprakların üzerinden para kazanan şirketlerimiz ve iş adamlarımızda tabi ki katkı sağlamalı, bu anlamda Develimiz de önemli bir yatırım yapan, yeraltı kaynaklarımızı değerlendirmeye çalışan Öksüt Madencilik Sosyal sorumluluk gereğince katkı sağlamaya çalışıyorlar ama daha büyük projelerle inşallah Develimize hizmet etmeyi Allah bize nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da "Madenciliğimizin böyle güzel bir şeyi bize hediye etmesi bizi gururlandırdı, onurlandırdı ve sevindirdi ben huzurlarınızda tüm Öksüt madencilik çalışanlarına ve ailesine teşekkür ediyorum. Bu arada tabi bu gerçekten güzel bir uygulama burada İl Sağlık Müdürümüze gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizler Develi'de ki evde sağlık hizmetleri çalışanlarımızla, kendi ekiplerimizle evlere giderek eğer o evde bakımı yapıla hastanın bir ihtiyacı varsa bizde Develi Belediyesi olarak onlara yardımı oluyoruz hatta bunlardan tespit ettiğimiz bir çok aileye de yemeklerini sabah akşam gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Öksüt Madencilik Genel Müdürü Alper Sezener "Öksüt Madencilik olarak topluma ve çevreye saygılı sürdürülebilir madencilik çerçevesinde bu görmüş olduğunuz hasta nakil aracını Develimize hediye etmekten gurur duyuyoruz umarım gelecekte daha büyük projelerle birlikte olacağız hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kur'an Tilaveti sonrası Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer Ambulansı çalıştırdı ve 'Develimize hayırlı olsun' dedi.