Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe İnceleme ve Değerlendirmelerde Bulundu

Dr. Emine Alp Meşe Kayseri'de inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe'ye inceleme ve değerlendirme ziyaretlerinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli eşlik etti.

İlk olarak Kayseri Şehir Hastanesinde giden Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe ve İl Sağlık Müdürü Benli burada Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve hastane idarecileri ile görüştü. Görüşme sonrası Kalp Damar Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniğini yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı MEŞE, incelemeler sırasında serviste yatan hastalara da geçmiş olsun temennisinde bulunarak hastane hakkındaki görüşlerini aldı.

Kayseri Şehir Hastanesinin ardından Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine geçen Bakan Yardımcısı Meşe, Hastane Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu ile görüşerek hastanenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında görevli personel tarafında “22 Kasım Diş Hekimleri Günü” için hazırlanan pastayı da kesen Bakan Yardımcısı Meşe doktorlar ile bir müddet sohbet ettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Bakan yardımcısı Meşe Ziyaretlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Merkezi Konferans Salonunda Aile Hekimleri ile buluştu. Burada Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter'in yaptığı sunumun ardından, Aile Hekimleri ile sahaya yönelik konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.