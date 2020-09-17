Sağlık Bakanlığı Onayı ile Zeytinyağı Bazlı Propolisin Türkiye'de İlk Kez Klinik Çalışması Yapıldı

Gıda takviyeleri arasında yer alan zeytinyağı bazlı propolisin Türkiye'de ilk kez ilaç dışı bir alanda Sağlık Bakanlığı onayı ile klinik çalışması yapıldı.

Erciyes Teknopark'ta yürüttüğü çalışmalarla genel olarak alkol ile çözündürülen propolis yerine, zeytinyağı bazlı propolis üreterek yeni bir gıda takviyesi elde eden Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, ürettiği zeytinyağı bazlı propolisin etkilerini gönüllü kişiler üzerinde

deneyerek klinik çalışmasını tamamladı.

Erciyes Teknopark'ta bulunan Nutral Therapy firmasında ürettiği zeytinyağı bazlı propolisin klinik çalışmasını gerçekleştirebilmek için üç yıllık bir emek verdiklerini belirten Silici, süreç ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:” 27 yıldan bu yana propolis ile ilgili yürüttüğüm araştırmalarda, propolisi zeytinyağında çözündürerek, yeni bir gıda takviyesi üretmeyi başardık. Ekibim ile birlikte propolis konusunda uzun zamandır yaptığımız çalışmaların bir kısmını laboratuvarda, bir kısmını ise deney hayvanları üzerinde gerçekleştirdik. Ancak asıl hedefimiz propolisin etkilerini insanlar üzerinde yapacağımız klinik çalışma ile ölçebilmekti.

Bu hedefe ulaşabilmek için üç yıl devam eden bir sürecin ardından önce Erciyes Üniversitesi Etik Kurulu daha sonra da Sağlık Bakanlığı'ndan onayımızı alarak çalışmamıza gönüllü grup üzerinde başlayabilmiş olduk. Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez Erciyes Üniversitesi'nde propolisin etkilerini insanlar üzerinde yapılan klinik bir çalışma ile belirleyebildiğimizi söyleyebiliriz.

Gönüllü bir grup insan üzerinde yaptığımız klinik çalışma sonucunda, zeytinyağı bazlı propolisin özellikle kan lipidlerini düşürücü etki gösterdiğini, antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ve bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilediğini tespit ettik.

30 gün süren klinik çalışmamızda gönüllülere 15 gün fenolik madde kısıtlı bir diyet uyguladık. Amacımız sadece propolisteki fenolik maddenin etkisini ölçmek adına sağlıklı bireylerin fenolik madde içerikli gıdalardan uzak durmasını sağlamaktı. Klinik çalışmamızdaki gönüllüleri üç temel gruba ayırdık. Bir grup kontrol amaçlı zeytinyağı grubu, diğer iki grup ise farklı dozda zeytinyağı bazlı propolis grubu idi. 15'inci ve 30'uncu günlerde gönüllülerden kan numunelerini aldık ve analizlerimizi yaptık. Analizlerin sonucunda zeytinyağı bazlı propolis kan lipidlerini düşürücü etki gösterdi, antioksidan aktivite gösterdi ve bağışıklık sistemi belirteçlerini de olumlu yönde etkiledi.

Ülkemizde yaygın olarak yetişen kavak tipi propolisle ilgili klinik çalışma Erciyes Üniversitesi'nde ilk kez bir grup insan üzerinde denenerek tamamlanmış oldu.”

Akademisyen Firmaları Bilimsel Bilginin Sanayiye Aktarılmasında Önemli Rol Üstleniyor

Erciyes Teknopark firmalarından Nutral Therapy'nin gerçekleştirdiği bu önemli başarı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: “Ülkemizin on bir araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Erciyes Teknopark A.Ş., akademisyenlerin bilimsel çalışmalarıyla ihracata ve ekonomiye yönelik önemli katkılar sağlamaktadır. Akademisyenlerimiz, Erciyes Teknopark da kurdukları firmalarla, bilimsel bilgiyi sanayiye aktararak önemli çalışmalar gerçekleştirmektedirler. 73 akademisyen şirketimizden biri olan Nutral Therapy'nin de gerçekleştirdiği bu kayda değer başarı için firmamızı tebrik ediyoruz.”