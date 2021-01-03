İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti

Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Oğuzhan Özkan, korona virüse yenik düştü.


Devlet Hastanesinde satın alma ve muhasebe biriminde görev yapan 45 yaşındaki sağlık memuru Oğuzhan Özkan, yaklaşık bir aydır korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Özkan'ın vefatının ardından, "Sağlık ordumuzun bir neferi, kardeşimiz, personelimiz Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah'tan (cc) rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.