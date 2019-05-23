Sağlık Çalışanları İftarda Buluştu

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Müdürlüğü Başkanları, başkan yardımcıları, hastane yöneticileri, çalışanları ve aileleri katıldılar. İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, iftar öncesinde hem sağlık çalışanları hem de sağlık çalışanlarının aileleri ile yakından ilgilendi.

Sağlık çalışanları ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla son buldu.