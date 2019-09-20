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Sağlık Hukukunda Güncel konular tartışılacak

Kayseri Tabip Odası ve Hukukçu Hekimler Derneği işbirliği ile yapılacak olan toplantıda sağlık hukukundaki güncel konular ele alınacak.


Kayseri Tabip Odası ve Hukukçu Hekimler Derneği işbirliği ile yapılacak olan toplantı hakkında bilgiler veren Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, " ilgi çekici konu başlıklarının tartışılacağı toplantıda aynı zamanda hukukçu olan hekim konuşmacılarda değerlendirmelerde bulunacak" dedi.


Başkan Per, panelin 21 Eylül Cumartesi günü 13:00 ila 17:00 arasında Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür sitesinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

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