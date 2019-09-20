Sağlık Hukukunda Güncel konular tartışılacak

Kayseri Tabip Odası ve Hukukçu Hekimler Derneği işbirliği ile yapılacak olan toplantı hakkında bilgiler veren Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, " ilgi çekici konu başlıklarının tartışılacağı toplantıda aynı zamanda hukukçu olan hekim konuşmacılarda değerlendirmelerde bulunacak" dedi.

Başkan Per, panelin 21 Eylül Cumartesi günü 13:00 ila 17:00 arasında Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür sitesinde yapılacağını da sözlerine ekledi.