Sağlık Müdürü Benli'den zehirlenme uyarısı

Dr. Ali Ramazan Benli; etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyardı.

Vatandaşları; olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyaran Benli; "Rüzgâr esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalı. Yanmakta olan soba, yatmadan evvel mutlak surette söndürülmeli. Bina yanlarında veya çatı saçak altlarında yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmeli. Kopan, sarkan ve yere düşen elektrik hatlarına ve kablolarına yaklaşılmamalı ve 186 numaralı telefondan Elektrik Arıza Servisi'ne bildirilmeli. Ortaya çıkabilecek acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmelidir" dedi.