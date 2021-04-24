Sağlık müdüründen dikkat çeken paylaşım

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabı üzerinden korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 38 ve 48 yaşındaki iki vatandaşın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında "Son 3 günde covid nedeniyle aramızdan ayrılan 2 güzel insan. Yaşları 38 ve 48 idi. Sözün bittiği yer. Rabbim mekanlarını cennet , makamlarını âli eylesin" yazan Benli, korona virüse dikkat çekti.