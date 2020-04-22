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Sağlık ordusundan 23 Nisan kutlaması

Kayseri’de görevli sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak "Biz sizin için buradayız, sizde bizim için evde kalın” mesajı verdi.

Kayseri'de görevli sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak "Biz sizin için buradayız, sizde bizim için evde kalın” mesajı verdi.


Kayseri ve çevre illerdeki önemli olaylarda en kısa sürede vakaya ulaşan Hava Ambulansı'nın pistinde İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ile İl Ambulans Başhekimi Dr. Figen Gürbeden ile birlikte sağlık çalışanları Türk Bayrağı açarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


Türkiye'de de etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe mesajı da verilen videoda, “Biz sizin için buradayız, sizde bizim için evde kalın” çağrısında bulunuldu.


Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Kulesi Pandemi Servisi önünde gerçekleşen etkinlikte ise gecesini gündüzüne katarak koronavirüsle mücadele eden Şehir Hastanesi hemşirelerinden oluşan bir grup yine çocukların bayramlarını kutladı.

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