Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzenlenen toplantıya; Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Şemsettin Karadoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, temsilciler, delegeler ve çok sayıda üye katıldı.

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi'nin düzenlediği toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, adil ve adaletli bir döner sermaye sisteminin inşa edilmesi gerektiğini belirterek şu an ki sistemin yalpaladığını dile getirdi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, döner sermaye sistemindeki sorunları dile getirdi. Semih Durmuş, "Çok çalışanın çok ücret alması gerekirken, çok çalışanın az ücret aldığı; az çalışanın çok ücret aldığı, eşit düzeyde çalışanların dahi eşit ücret alamadığı bir sistemin adil ve adaletli olması beklenemez" dedi. Performans sisteminin sağlık çalışanlarını memnun etmediğini kaydeden Durmuş, sistemin günümüzde çok ücret vaadeden bir aldatmacaya dönüştüğünü dile getirdi.

TÜRKİYE'DEKİ TÜM EBE VE HEMŞİRELER, YILIN EBE, HEMŞİRESİDİR

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olduğunu hatırlatan Durmuş, ebe ve hemşirelerin yoğun iş yükü altında ezildiğini aktardı. Özellikle ebe ve hemşirelerin kendi görev tanımı dışında doktorun, sekreterin yapması gereken işi de yaptığını kaydeden Durmuş, AB ülkelerindeki meslektaşlarına göre 5 kat daha fazla çalışan ebe ve hemşirelerin buna rağmen hak ettiği ücreti alamadığını söyledi. Durmuş, "10-14 defa nöbet tutmak sureti ile bir ayda 310 saat çalışan, iş yerinde ebe, hemşire, eşine eş, evinde aşçı ve çocuğuna öğretmen olan tüm ebe ve hemşireler, yılın ebe, hemşiresidir" dedi.

KARARLARIMIZDA ADİL VE ADALETLİ OLACAĞIZ

Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in Mehmet Akif İnan'ın erdemliler hareketi olarak tanımladığı sendikal mücadeleyi temsil ettiğini söyleyen Durmuş, "Kararlarımızda adil ve adaletli olacağız, adaleti talep edecek, adaleti teklif edeceğiz" şeklinde konuştu. Gayelerinin hem erdemli olmak hem de erdemli kişileri yetiştirmek olduğunu kaydeden Durmuş, "Biz teşkilat olarak bu sayede birbirimizle kaynaşabiliriz. O zaman eylemlerimiz, Sağlık-Sen'i istenilen istikbale taşıyabilir. Buna göre ideal bir toplumu meydana getirmek için bize düşen; bu erdemleri hayatımıza sokmak suretiyle birlikte uyum içinde çalışan, kötülükleri kaldırıp, iyilikleri kazanmak üzere iş birliği yapabilen insanlar olmayı amaçlamaktır" ifadelerini kullandı.

DOĞAN: CAMİA OLARAK EL ELE VERİP, BİRLİKTE YÜRÜMELİYİZ

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan ise öze dönüş hareketiyle birlikte birlikteliğin fitilini ateşlediklerini ifade etti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak, camia olarak el ele verip, birlikte yürümeleri gerektiğini belirten Doğan, Sağlık-Sen Kayseri Şubesi'nin bu şiarla yoluna devam ettiğini söyledi.

KESER: SENDİKAL MÜCADELEMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi olarak zor dönemlerden geçtiklerini aktaran Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, bu zor dönemde yanlarında yer alan herkese teşekkür etti. Şube olarak her zaman sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini gündeme aldıklarını dile getiren Keser, sendikal mücadelelerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Toplantı öncesi Sağlık-Sen heyeti Kayseri'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

112 Komuta Kontrol Merkezi ve Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Semih Durmuş ve beraberindeki heyet Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'le görüşerek hastane hakkında bilgi aldı. Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'yi ve Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i de ziyaret eden heyet sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları ve talepleri hakkında istişarelerde bulundu. Üniversite hastanesi çalışanlarımızın sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Sağlık-Sen heyeti Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı da ziyaret etti.

Daha sonra heyet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Son olarak Durmuş ve beraberindeki heyet Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret ederek Kayseri'deki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını aktardı.