Sağlık-Sen üyeleri sahayı dinleyip, çözüm arıyor

Son olarak Kayseri Şehir Hastanesi personelinin sorunlarını iletmek üzere Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik'i ziyaret ettiklerini bildiren Başkan Doğan, “Emanetini yüklendiğimiz sağlık çalışanlarını temsilcilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve ilgili komisyon üyelerimiz ile sürekli ziyaret ediyoruz. Onları yalnız bırakmıyoruz. Sorunlarını dinleyip, sahanın sesi olmaya çalışıyoruz. Sahadan topladığımız verileri değerlendirerek bir an önce çözüm üretmek adına ilgili yöneticiler ile paylaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Muhammet Güven beyi ziyaret etmiş ve kapsamlı bir rapor sunmuştuk. Yine, şehir hastanesinde yoğun ziyaretlerimizin ardından da Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'i ziyaret ettik” dedi.

Şehir Hastanesinde görevli sağlık personelinin ek ödemelerinin gün geçtikçe azaldığını söyleyen Başkan Doğan, “Geçtiğimiz yıl mayıs ayında hizmete başlayan ve sadece ilimiz için değil tüm bölgemiz için büyük bir öneme sahip olan Kayseri Şehir Hastanesinde gün geçtikçe daha nitelikli hizmetler verilmekte, yeni birimler hizmete açılmaktadır. Bu nitelikli hizmetlerin verilmesinde kuşkusuz en büyük pay sahibi olan sağlık personeli mağdur edilmemelidir. Sağlık personelinin artan iş yüküne karşılık ek ödeme gelirleri oldukça azaldı. Bu durumu başhekim beye tekrar ilettik. Başta ek ödemeye ayrılan miktarın artırılması olmak üzere çözüm önerilerimizi sunduk” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kayseri Şehir Hastanesinde yeni yoğun bakım servislerinin hizmete açıldığını ve bir hemşireye düşen hasta sayısının arttığını ifade eden Doğan, “Hemen hemen tüm yoğun bakımlarda sağlık personeli eksikliği mevcuttur. Zor şartlar altında, eksik personel ile hizmet vermeye çalışan sağlık personeli daha çok yıpranıyor, daha çok yoruluyor. Bu durum bir an önce çözülmelidir” diye konuştu.