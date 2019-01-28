Sağlık-Sen'den Ankara Çıkarması

Dr. Muhammet Güven'i ziyaret etti. Şube Başkan Yardımcıları Hakan Keser ve Gökmen Atabey'in de eşlik ettiği ziyarette şehir hastanesi başta olmak üzere birçok konudaki saha gözlemlerini ve taleplerini iletti.

Ziyaret hakkında bilgi veren Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan; “Şehir hastaneleri ülkemiz sağlık sistemi içerisinde en üst düzey sağlık merkezleri olarak planlanan, her türlü hizmetin bir arada verildiği; fiziki yapısı, teknolojik donanımı, teknik özellikleri, sunulan nitelikli sağlık hizmetleri ile sağlık hizmetleri sunumunun performansını yükselten, sağlık sisteminin dönüm noktalarından biri olmuştur. Şehir hastanelerinde ihtiyaç duyulan bütün hizmetlerin entegre bir şekilde verilmesinde en büyük pay sahibi olan sağlık personeli, aynı zamanda, şüphesiz şehir hastanelerinden de en fazla etkilenen olmuştur. Biz de sağlık personelimizin yaşadığı sıkıntıları dile getirmek, öncelikli sorunlarını çözmek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdik” dedi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılarak Kayseri Şehir Hastanesinin açılması sürecinde fiziki alan ve imkânlarındaki yüksek artışa rağmen çalışan sayısında beklenilen artış olmadığını belirten Başkan Doğan şöyle devam etti;

“Kayseri Şehir Hastanesinde gün geçtikçe yeni birimler açılmakta, yeni hizmetler verilmeye başlanmaktadır. Hastanede yeni yoğun bakım servisleri hizmete açılmış, yatak sayısı arttırılmış ve bir hemşireye düşen hasta sayısı artmıştır. Hemen hemen tüm yoğun bakımlarda sağlık personeli eksikliği mevcuttur.Yeterli sayıda yeni atamanın yapılmamasından dolayı çalışan sayısı yetersiz kalmıştır. Bu durum zaten iş yükü yüksek olan sağlık personelini daha çok yıpratmaktadır. Bakanlığımız tarafından sağlık personeli eksikliği giderilerek sağlık personelinin memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir.”

Şehir hastanesinde kreş, okul gibi sosyal donatı eksikliklerine de değindiklerini belirten Başkan Doğan; “Şehir hastanesinde ve çevresinde cami bulunmadığı için çalışan personel, hasta ve hasta yakınları sorun yaşamaktadır. Bodrum katta oluşturulan mescit yetersiz kalmaktadır. Ocak ayında insanlar otoparkta namaz kılmak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca, personelinin büyük çoğunluğunun bayan olduğu bir kurumda kreş bulunmaması büyük bir eksikliktir” diye konuştu.

Doğan ayrıca, bu sorunların yanı sıra ek ödemelerde meydana gelen düşüş, bodrum katta görev yapan personelin durumu, yardımcı hizmetler kadrosunda bulunup idari memur olarak çalışanların durumu gibi birçok konudaki taleplerini Güven'e ilettiklerini belirterek, “Sayın Bakan Yardımcımıza ilimizdeki sağlık durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduk, saha gözlemlerimizi ve taleplerimizi içeren şubemiz tarafından hazırlanan raporu sunduk. Kendisine ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.