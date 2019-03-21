Sağlık-Sen'den Ankara Çıkarması

Sağlık Sen Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve işyeri temsilcileri Ankara'ya, Sağlık-Sen genel merkezine çıkarma yaptı.

Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri 6. Olağan Genel Kurulda genel başkan seçilen Semih Durmuş ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sendikaya kazandırdıkları yeni üyelik formlarını da yanlarında götürmeyi ihmal etmeyen temsilciler, kalabalık bir grupla genel merkeze çıkarma yaptı. Konu ile ilgili bilgi veren Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser; "6. Olağan Genel Kurulumuzun ardından oluşan yeni genel merkez yönetimimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Temsilci arkadaşlarımızın emekleri olan yeni üyelik formlarını Genel Başkanımıza sunduk ve sağlık çalışanlarımızın beklentilerini, taleplerini ilettik. Bakanlığımızın da gündeminde olan yeni döner sermaye yönetmeliği hakkında görüşlerimizi paylaştık. Hizmetlilere memur kadrosu verilmesi talebimizi gündeme getirdik" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 6. Olağan Genel Kurulu mart ayı başında gerçekleşmiş, genel başkanlığa Kayseri Şubesinin de desteklediği Semih Durmuş seçilmiş, Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan'da Genel Başkan Yardımcısı olmuştu.