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Sağlık Turizmi Eğitimleri Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin lokomotifliğinde sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin lokomotifliğinde sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçen yıl yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı sonrası başlatılan bilgilendirme eğitimlerine bir yenisi daha eklendi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER)'in iş birliği ve ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle "Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında eğitim verildi.


Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Tesislerinde verilen Sağlık Turizmi eğitimine sağlık ve turizm kuruluşları ile üniversitelerden temsilciler katıldı. Eğitim seminerinde Kayseri'de sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ile sağlık kuruluşları ve turizmcilerin üstleneceği roller ele alındı.

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