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Sağlık turizmi ivme kazanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sağlık turizminin Kayseri’deki gelişimi hızla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sağlık turizminin Kayseri'deki gelişimi hızla devam ediyor. Bir taraftan akredite edilmiş sağlık kuruluşlarının çalışmaları devam ederken bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi'nin lokomotifliğindeki bilgilendirme toplantılarıyla sağlık turizminin daha fazla geliştirilmesine çalışılıyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.'nin koordinesinde sürdürülen sağlık turizmi çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda konuşan Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER) Başkan Yardımcısı Ergün Sezer, Kayseri'de sağlık turizmi açısından çok önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ ve emeği geçenlere teşekkür etti. Sezer, bu anlamda geçen yıl yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı'nın önemini de vurgulayarak ilk kez Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Türkiye'deki bir çalıştaya paydaş olduğunu dile getirdi.

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