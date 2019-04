Sağlıklı Hayat Merkezleri Şifa Dağıtıyor

Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzına teşvik etmek amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezleri Kayseri'de 6 noktada hizmet veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlıklı Hayat Merkezlerinde verilen hizmetleri katlayarak daha çok vatandaşa ulaştırmayı hedeflediklerini belirten, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bakanlığımızca aile ve toplum sağlığı hizmetlerini güçlendirmek adına 2014 yılında Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi ilimizde aktif hale getirdik. 2014 yılından bu tarafa Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde gebe okulu, kadın ergen, çocuk üreme sağlığı hizmetleri, sigara bıraktırma poliklinikleri, kanser tarama ve bilinçlendirme poliklinikleri, fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi aktivite polikliniği ve diyet poliklinik hizmetleri gibi bir çok hizmet verilmektedir" dedi.

Dr. Burhan Akın, "Şu an ilimizde 6 tane sağlıklı hayat merkezi bulunmakta. 2018 yılında sigara bıraktırma polikliniklerimize başvuran 9 bin vatandaşımıza 11 bin adet sigara bıraktırma ilacı verdik. Bununla beraber kanser taramalarımıza 55 bin vatandaşımız başvurmuş, bunların 83'ü kanserde erken tanı alarak tedavilerini sorunsuz bir şekilde tamamlamıştır. Diyetisyenlerimize 2018 yılında başvuran 6500 kişiden 606'sının beden kitle endeksi, 25 in altına inmiştir. Merkezde bulunan gebe okulumuzda da gebelerimize, doğum öncesi, doğum ve doğumdan sonra, 9 seanslık bilgilendirme eğitimleri yapılarak mezun olanların hepsine katılım sertifikası verilmektedir. Devlet Hastanelerinde veya özel hastanelerde vatandaşlarımıza yazılan fizik tedavi aktiviteleri burada ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca merkezlerimizde bulunan psikologlarımız tarafından çocuk ergen ve bağımlılık gibi her türlü psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir" diye konuştu.

Dr. Burhan Akın, "Sağlıklı Hayat Merkezleri genel olarak bu faaliyetler ile birlikte vatandaşlarımızın bilinçlenmesi konusunda önemli bir fayda sağlamaktadır. Çünkü ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kanseri, merkezlerimizde bulunan mamografi cihazı veya yapılan diğer testler ile erken teşhis ederek hastaları tedavi için yönlendirmekteyiz. Erken teşhis kanserin tedavisinde çok önemli. Bu vesile ile herkesi Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.