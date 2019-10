Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı nesiller yetiştiriliyor

Anne ve bebek sağlığında normal doğumun önemine değinildiği gebe sınıflarında doğuma teşvik edilen anne adaylarına gebelik sürecinin her evresi ve yapılması gerekenler hakkında birçok konu öğretiliyor.

Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde verilen hizmetler ve Gebe Sınıfları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, “Kayseri'de 6 adet Sağlıklı Hayat Merkezi bulunmakta ve merkezlerde verilen hizmetler tamamen ücretsiz. Anne adaylarımız, merkezlerimizde bulunan gebe bilgilendirme sınıfları ile hamilelik ve hamileliğin rahat geçmesi, sağlıklı bir bebeğin hayata devam etmesi konularında her türlü desteği alıyorlar. Bildiğiniz üzere Sağlıklı Hayat merkezlerimizde gebe bilgilendirme sınıfları var. Gebe bilgilendirme sınıflarında sağlıklı bir hamilelik, hamileliğin rahat geçmesi, komplikasyonsuz doğum, doğum sonrası iyi bir lohusalık bakımı ve daha sonrasında da sağlıklı bir bebeğin hayata devam etmesi için her türlü çalışmayı sağlık personelimiz burada yapıyor. Ayrıca bu 6 Sağlıklı Yaşam Merkezimizde biz halkımızın ihtiyaç duymuş olduğu kanser taramaları, diyet poliklinikleri, sigara poliklinikleri ve ruh sağlığı anlamında da psikolojik destek tedavisi veriyoruz. İnsanların buralara sürekli gelmesini talep ediyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ulaşılması en kolay yerler olup, Sağlık Bakanlığımız tarafından tüm hizmetler ücretsiz olarak karşılanıyor. Tüm halkımıza buradan sesleniyoruz. Gelin sağlıklı Hayat merkezlerimizde kanser taramalarınızı, gebeliğiniz boyunca her türlü eğitim desteğini alınız.Her türlü sağlık probleminizde bizler sizlere yardıma hazırız. Sizleri Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde görmek, sizlere yardımcı olmak hekimler olarak bizleri mutlu edecektir” dedi.

Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde verilen hizmetlerin içerisinde Gebe Sınıfına ayrı bir önem verdiklerine değinen Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Duygu Horoz; “Hamilelik döneminin başından itibaren annelerimize, bebeklerini sağlıklı bir şekilde nasıl büyütecekleri, anne sütünün önemi, emzirmenin anne ve bebek arasındaki duygusal bağın gelişmesindeki rolü gibi birçok konuyu anlatıyoruz. Bizim buradaki hedefimiz sağlıklı annelerin, sağlıklı nesiller yetiştirmesini sağlamak. Unutmayalım ki toplumun yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir” ifadelerini kullandı.

Anne adaylarının birçoğunun normal doğundan korktuğu ve sezaryene meyilli olduklarına vurgu yapan Gebe Bilgilendirme Sınıf Sorumlusu Ebe Emine Sevilmez “Annelerimizin bu korkularını yenmek için doğumun tüm süreçlerini her ayrıntısına kadar anlatarak onları normal doğuma teşvik ediyoruz” dedi.

Gebe eğitim sınıfı olmasaydı normal doğumu asla başaramayacağını dile getiren Gebe Sınıfı Kursiyerlerinden Merve Aktaş Bozdemir ise “ 5 buçuk aylık kızım var. Gebe sınıfı ile kızım karnımda üç aylıkken, bir arkadaşımın vesilesiyle burayla tanıştım. İyi ki gelmişim dediğim yerlerden birisi. Gebelik sürecinde olan sıkıntılarımızın her anında ebelerimiz, hemşirelerimiz yanımızdaydı. Aynı durumda hastaneye yatışlarımız, çıkışlarımız, birçok sorunumuz da aradığımızda telefonlarını tereddütsüz bize gece gündüz açan, her anında bize yardımcı olmaya çalışan ebelerimiz var. Buraya her fırsatta gelmek istiyorum.Çünkü bizimle çok güzel bilgiler paylaşıyorlar. Burada yanlış bildiğimiz doğruları öğreniyoruz.İyi ki gelmişim, iyi ki varlar. Burası olmasaydı, normal doğumu asla başaramazdım diye düşünüyorum. Çocuğum her ağladığında onu bırakıp mamaya teşvik ederdim diye düşünüyorum. Ama eğitmenlerimizin sayesinde çok şükür yapamam dediğim şeyleri başardım ve başarmaya da devam ediyorum. İyi ki varlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.