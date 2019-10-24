Sağlıkspor kaptanı Şuayip Ceylan sezonu kapattı

Mehmet Özet Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Sağlıkspor'da sakatlık şoku. Ligin 5.haftasında oynanan ve 3-3 tamamlanan Kayseri Yolspor maçında sakatlanan tecrübeli ve başarılı oyuncu Şuayip Ceylan'ın çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Çapraz bağları kopan kaptan Şuayip Ceylan'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve 6-8 ay arası yeşil sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon ligde kalan haftalarda forma giyemeyecek olan Şuayip, 2020-2021 sezonunda yeniden formasına kavuşacak.