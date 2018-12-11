Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında 12. kata ulaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ifadesiyle 6 milyar TL'lik yatırımla Kayseri belediyecilik tarihinin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlar yükselmeye devam ediyor. Geleceğin Kayseri'sinin yükseldiği Sahabiye'de ilk etap inşaatlarda 12. kata ulaşıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Projenin beş bloktan oluşan ilk etap birinci kısım inşaatının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, üç blokta 12. kata ulaşıldığını ve 13. kat için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yapılmakta olan beş blokta 80 ila 310 metrekare arasında 622 daire ve 20 ila 400 metrekare arasında 55 adet işyeri bulunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, toplam inşaat alanının 132 bin metrekare olduğunu belirtti. Bu etapta ayrıca rekreasyon alanı altında 39 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı otopark inşaat bulunduğunu da vurgulayan Başkan Çelik, “Bir taraftan inşaatları tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışırken diğer taraftan da ikinci etap için uzlaşma görüşmelerine devam ediyoruz. İlk etapta yüzde 96 gibi çok büyük bir oranda hak sahipleri ile uzlaşma sağladık. İkinci etapta da yüzde 94 oranında uzlaşma gerçekleşti. Böylesine yüksek oranda uzlaşmanın sağlanması hemşehrilerimizin bizlere olan güvenini gösteriyor. Sahabiye'nin Kayseri ve bölgemize yakışan bir proje olması ve belediyecilik tarihinin en büyük projesinin planlanandan daha önce hayata geçirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.